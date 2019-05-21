Во вторник, 21 мая, курс украинской валюты на межбанке упал до 26,1525 грн/$1 с 26,1375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,14-26,1650 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 мая укрепился до 26,1038 грн/$1 с 26,2285 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 22 мая до 26,112451 грн/$1 по сравнению с 26,202895 грн/$1 на 21 мая 2019г.

Как писала "Страна", в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, что курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,1375 гривен.