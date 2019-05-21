Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, которая танцевала с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, останется в австрийском правительстве. Других министров от ультраправой Партии свободы уже уволили.

Об этом сообщает Kronen Zeitung. Главе МИД Карин Кнайссль, которая не имеет партийного билета и была назначена на должность по квоте Партии свободы, предложили остаться в переходном правительстве.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Александр ван дер Беллен во вторник, 21 мая, обсудили будущее правительства на фоне скандала с видеозаписями на Ибице.

Курц предложил президенту уволить министра внутренних дел от Партии свободы Герберта Кикля, и президент согласовал это увольнение. В связи с устранением Кикля все министры от ультраправой партии подали в отставку, президент согласовал и их увольнение.

Канцлер также предложил назначить технократов для заполнения ключевых министерств, освобожденных ультраправыми. Президент Австрии проведет личные переговоры с кандидатами из короткого списка на замещение вакантных министерств.

Политический кризис в Австрии разразился в пятницу, когда немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel в преддверии ключевых выборов в Европарламент обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать средства в Австрии.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей". В воскресенье было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

Карин Кнайссль и Владимир Путин. Фото: eurointegration.com.ua

Мы разбирались, как политический скандал в Австрии повлияет на выборы в Европарламент. Против Штрахе в интернет слили видео скрытой камеры двухлетней давности, на котором он на встрече на вилле на Ибице якобы обещает правительственные контракты в обмен на политическую поддержку некой блондинке.

Отметим, что члены австрийского правительства не приехали на инаугурацию президента Зеленского из-за скандала со Штрахе.