Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) во вторник приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% - из Беларуси и 94,46% - из Молдовы. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

"Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет", – говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015-2018 гг..

"В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину на протяжении всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта из этих стран", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия запретила ввозить и вывозить из Украины, начиная с 18 апреля.

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