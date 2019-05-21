В Осло состоялась церемония награждения самой престижной наградой в области математики - Абелевской премии.

Впервые в истории награда досталась женщине - 76-летней американской профессорше Техасского университета в Остине Карен Уленбек.

Информация появилась на официальном сайте The Abel prize.

Премию Уленбек передал король Норвегии Харальд V в зале церемоний Университета Осло. Сообщается, что Уленбек стала первой женщиной, получившей эту премию. Сама же математик отметила, что она "была среди первого поколения женщин, для кого учеба была доступна". Такая шокирующая статистика отражает насколько многим женщинам трудно достичь признание, которого они заслуживают в области, где доминируют мужчины.

Профессор Уленбек получила награду за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем". Однако к этому моменту в своей карьере Уленбек

уже зарекомендовала себя как один из мировых деятелей математики, преодолев много препятствий, как личного, так и профессионального уровней. В 2000 году она получила Национальную медаль США. В 1971 году она стала доцентом в

Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне. Пять лет спустя она переехала в Университет Иллинойса в Чикаго. В 1983 году она заняла должность профессора в Чикагском университете, зарекомендовав себя как один из выдающихся математиков поколения. В 1987 году она переехала в Техасский университет в Остине.

Фото: abelprize.no

Отметим, что Абелевская премия - премия по математике, названная так в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Она основана правительством Норвегии в 2002 году, и с 2003 года ежегодно присуждается выдающимся математикам современности.

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