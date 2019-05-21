Гимн Лиги чемпионов УЕФА перед финальным матчем между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" 1 июня в испанском Мадриде будет исполнять украинский электронный струнный женский квартет Asturia. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"Струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель), представит зрителям свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов в момент, когда игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе", - говорится в сообщении.

Известно, что участницы квартета имеют классическое музыкальное образование, которое они получили в киевской Национальной академии имени Петра Чайковского. В их активе победы на многих государственных конкурсах скрипачей и виолончелистов. Впоследствии группа разработала собственный уникальный стиль благодаря использованию современных электронных музыкальных инструментов.

Свое имя Asturia квартет получил от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция Asturia стала первой современной обработкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.

В 2017 году группа выпустила своей дебютный альбом, в котором они исполнили как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современный исполнителей - Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.

Ранее стало известно, что перед финалом Лиги чемпионов зрителей разогреют еще и рокеры из Imagine Dragons.

Видео: YouTube/AsturiaElectricStringQuartet

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Европы против изменений формата Лиги чемпионов УЕФА.

Также мы писали, что УЕФА уже готов исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов.