Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады спикеру Парубию с просьбой о созыве на 22 мая внеочередного заседания парламента. На нём нардепы могут рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов.

"Прошу Председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский в своем официальном аккаунте в соцсети Твиттер во вторник, 21 мая.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Как сообщала "Страна", Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля.

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сообщил, что его политическая сила готова к внеочередным парламентским выборам. О своем участии уже заявили в "БПП", "НФ"и "Батькивщине".