Юрист Андрей Портнов, который только недавно вернулся в Украину и написал в Госбюро расследований заявление на уже бывшего президента Петра Порошенко о преступлениях, прокомментировал вызов на допрос в ГПУ по делам Евромайдана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины", - написал он.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Напомним, по словам начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Портнова вызвали повесткой на допрос на 11:00 27 мая.

Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований по заявлению Портнова внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовных преступлений экс-президентом Украины Петром Порошенко.

При этом полиция взяла экс-замглавы Администрации Портнова под охрану.