Глава штаба партии Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что документы от Минюста о регистрации новой политической силы уже получены и она сможет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба партии в соцсети Facebook во вторник, 21 мая.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - сообщила руководитель штаба партии.

"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - добавила Клименко.

Скриншот: Facebook/Голос

Напомним, 16 мая лидер группа "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

Как писала "Страна", в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".