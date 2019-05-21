Спикер Верховной Рады Андрей Парубий намерен распорядиться о проведении в среду внеочередного заседания парламента, стало известно агентству Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание планируется на завтра", - сказал собеседник агентства в аппарате Верховной Рады. По его словам, соответствующее распоряжение спикера парламента вскоре будет обнародовано. Согласно календарному плану текущей сессии Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет с 28 по 31 мая. На текущей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Перед этим в администрации президента Украины прошли консультации главы государства Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, главами парламентских фракций и групп. По их завершении первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что президент намерен просить парламент провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве.

В команде Зеленского подтвердили, что рассматривают возможность обращения к председателю Верховной Рады о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

Напомним, что Зеленский вечером во вторник распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля.

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