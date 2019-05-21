В Харькове установили рекорд по массовому исполнению украинского народногоа танца - гопак. Об этом сообщает ObjectivTv.

Уточняется, что рекорд зафиксирован в категории "Самое массовое исполнение украинского народного танца - гопак". На главной площади харьковского парка Горького в постановке одновременно участвовали 400 танцоров - студенты Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды и народный ансамбль танца "Зорецвит!"

За установлением рекорда наблюдали сотни зрителей.

Мероприятие организовали по инициативе студенческого актива Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды и посвятили всемирному Дню вышиванки. Как сообщили в пресс-службе педагогического университета, праздник устроили с целью популяризации среди молодежи гопака как танца казацкого происхождения.

Ранее "Страна" писала о том, что Тина Кароль показала, как ее сын танцует гопак в Великобритании.

Также мы сообщали, что боевой гопак стал национальным видом спорта.