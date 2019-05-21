Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в тексте документа.
Документ вступает в силу со дня его опубликования в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'ер". Кабинету министров поручено обеспечить финансирование для досрочных выборов.
Мы разбирались, о чем договорились Зеленский и депутаты перед роспуском Рады.
Как сообщала "Страна", Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады. Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщил, что его политическая сила готова.
На досрочные выборы также решили идти представители "БПП", "НФ" и "Батькивщины".
Напомним, что в "Оппозиционной платформе" уже подготовили обращение в Конституционный суд по закону о тотальной украинизации.