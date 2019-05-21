Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в тексте документа.

Документ вступает в силу со дня его опубликования в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'ер". Кабинету министров поручено обеспечить финансирование для досрочных выборов.

Мы разбирались, о чем договорились Зеленский и депутаты перед роспуском Рады.

Как сообщала "Страна", Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады. Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщил, что его политическая сила готова.

На досрочные выборы также решили идти представители "БПП", "НФ" и "Батькивщины".

Напомним, что в "Оппозиционной платформе" уже подготовили обращение в Конституционный суд по закону о тотальной украинизации.