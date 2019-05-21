В Киеве завтра откроют мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Об этом сообщает сайт столичной власти.

"22 мая в 11:00 в Соломенском районе состоится открытие мурала с изображением Симона Петлюры, созданного для почитания памяти борца за независимость Украины в ХХ веке, а также для увековечения его фигуры как выдающегося государственного деятеля", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Отмечается, что 22 мая 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения председателя директории Украинской Народной Республики, главного атамана армии и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов.

Напомним, что в Украине впервые рассекретили документы о смерти Симона Петлюры.

Также мы писали о том, что в то время как Порошенко уехал в Израиль, в Киеве открыли памятную доску Петлюре, которого связывают с еврейскими погромами.