С начала 2019 года на Донбассе значительно возросло число обстрелов зданий, в которых размещены школы. Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В частности, с января по апрель текущего года зафиксировано 12 происшествий, а это в четыре раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Тревожный рост напоминает 2017 год, когда на Донбассе в общей сложности 40 учебных заведений оказались под перекрестным огнем.

"В результате конфликта в Восточной Украине школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети скрываются в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться", - цитируют в сообщении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетту Форе.

С начала конфликта в начале 2014 года более 750 учебных заведений по обе стороны от линии разграничения были повреждены или разрушены в результате обстрелов.

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. Украине и ряду других стран следует подписать Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ.

Напомним, в поселке Михайловка Луганской области, который находится на подконтрольной Украине территории, под обстрел попало здание школы.

Также мы соообщали, что на Донбассе ВСУ обстреляли шесть раз, погиб военный, который должен был вернуться с зоны ООС в июне.