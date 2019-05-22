В Украинской Православной церкви сообщили о захвате храмов Ровенской епархии и преследовании священников со стороны сторонников ПЦУ. Об этом говорится в сюжете телеканала НАШ.Макси-ТВ.

По словам протоиерея Виктора, церкви захватываются по рейдерской схеме. К преступлениям против Украинской Православной церкви присоединяются члены ПЦУ, а также некоторые чиновники. Именно их руками оказывается давление.

"На наши обращения областная администрации внимания не обращает, подыгрывая конкретно одной религиозной организации в Ровенской области и осуществляется перерегистрация статутов. Далее привозят активистов, которые режут замки, захватывают храмы и бьют верующих. Мы обращались в полицию, но нам даже отказывают в регистрации уголовное дела", - сообщил протоиерей.

Так же священники сообщают о новой форме - фабрикации дел со стороны СБУ. Ими проводятся допросы. Тем не менее, священнослужители Ровенской области в ПЦУ не переходят.

Видео: youtube.com/НАШ.МАКСІ-ТВ

Как сообщала "Страна", на Волыни захватили дом священника Украинской православной церкви. Сперва сторонники ПЦУ захватили в Скобелке церковь, проигнорировав отказ общины переходить в эту структуру.

Отметим, что ПЦУ в центре Киева не дает жителям столицы спать ночным исполнением гимна.