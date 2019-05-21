В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй (внефракционный) предлагает парламенту уволить главу Национального банка Якова Смолия, министра иностранных дел Павла Климкина, генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщают "Украинские новости".
Как выяснилось, соответствующие проекты постановлений №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зарегистрированы в Раде еще до инаугурации Владимира Зеленского, 16 мая. На сайте парламента пока отсутствуют тексты проектов постановлений.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский сразу после вступления в должность призвал уволить главу СБУ, министра обороны и генерального прокурора Украины.
Также мы сообщали, что опубликовано заявление премьер-министра Гройсмана об отставке.