Депутат Верховной Рады Виталий Куприй (внефракционный) предлагает парламенту уволить главу Национального банка Якова Смолия, министра иностранных дел Павла Климкина, генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как выяснилось, соответствующие проекты постановлений №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зарегистрированы в Раде еще до инаугурации Владимира Зеленского, 16 мая. На сайте парламента пока отсутствуют тексты проектов постановлений.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский сразу после вступления в должность призвал уволить главу СБУ, министра обороны и генерального прокурора Украины.

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