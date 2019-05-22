Популярность металлочерепицы объясняется функциональностью и практичностью изделия. К тому же за вполне разумные деньги вы получаете возможность создать современную и долговечную крышу. Благодаря тому, что продукция на рынке представлена большим выбором форм волны, нет сложностей с тем, чтобы подобрать подходящий вариант для будущего строительства.

На сайте budstroy.kiev.ua/catalog/krovlya/metallocherepitsa/ представлены все формы и производители металлочерепицы, а также какие они имеют преимущества.

Монтеррей

Это самый популярный вид кровельного покрытия из стали, которое имеет характерную волну средиземноморского типа. Классические изгибы керамической черепицы воплощены в металлическом варианте очень удачно. Кроме отличных внешних данных для формы волны Монтеррей также характерны следующие плюсы:

· Поскольку это самая популярная волна, продукция в данном варианте производится почти каждым производителем металлочерепицы. Это означает, что конкуренция достаточно высока, а конечный потребитель может выбирать среди множества предложений самые выгодные.

· Большой выбор оттенков, которые представлены в таблице цветов RAL, позволяет дополнить удачную геометрию формы, и в итоге получить покрытие с презентабельным видом и удачным оттенком.

· Оптимальные характеристики волны позволяют легко монтировать листы, независимо от сложности самой кровельной конструкции и ее конфигурации.

Максима

Стремительными темпами приобретает немалую популярность форма профиля Максима. Из плюсов продукции, которые в первую очередь привлекают домовладельцев можно отметить:

· Оригинальный дизайн листов, а сама волна имеет нестандартный объемный срез кромки и симметричную форму.

· Продуманная форма и геометрия позволили улучшить показатели жесткости самого листового материала, что очень важно для долговечной службы кровли.

· Легкость монтажа достигается за счет идеальной геометрии стали.

Продукция в форме Максима на рынке тоже представлена многими вариантах – разными производителями и с разными параметрами. Таким образом вы не ограничены в выборе, а наоборот получаете дополнительные возможности для выбора более оригинальных покрытий для кровли крыши.

Яспис

Это вариант строгого профиля, который отличается волной средней высоты. Имеет очень запоминающийся внешний вид, а также отличается такими достоинствами:

· Благодаря нестандартным геометрическим параметрам волны изделия обеспечит вашей крыше очень оригинальный вид.

· Выбор толщины металла, оцинковки и слоя полимера станет дополнительным шансом покрыть крышу не только привлекательным, но качественным и долговечным материалом.

· Выбор производителей хоть и не так велик, как для самых популярных форм волны, но практика показывает, что продукция формы Яспис зачастую имеет хорошие параметры службы.

Идеальное решение для элитных строений и других объектов, которые необходимо обустроить с помощью материалов презентабельного вида.

Валенсия

Еще одно оригинальное решение для кровли, ведь металлочерепица Валенсия существенно отличается от классической волны. Именно нестандартным видом и привлекает она большинство покупателей. Из основных преимуществ Валенсии:

· Большой выбор металла для проката данной формы, а также возможность выбирать все технические характеристики сырья.

· Возможность создавать оригинальные решения в дизайне строений и кровельных конструкций.

· Красивый вид кровли и минимум хлопот с монтажом, ведь волна имеет оптимальные параметры для обеспечения легкой работы в ходе укладки листов.

Все вышеперечисленные варианты профиля металлической черепицы вы сможете найти у компании «Будстрой». У нас приемлемые цены на весь ассортимент, а также есть возможность подобрать кровельное покрытие с конкретными эксплуатационными характеристики, а не только в определённой форме волны.