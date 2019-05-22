Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно сделала селфи без макияжа в Лос-Анджелесе, опубликовала сексуальное фото у бассейна, которое вызвало бурное обсуждение среди ее подписчиков в cоцсети Instagram.

На снимке певица нежится на солнце в мокром купальнике, еле прикрывающем ее пышные формы. Многим фолловерам Седоковой откровенный снимок понравился, но некоторые сочли его чересчур откровенным и напоминающим кадры из фильмов для взрослых.

"Ракурс, извините Анна, из самых известных запрещенных фильмов", "Прям как из немецкого кино", "Идеальная", "Мамасита", "Женщина огонь", "Секси девочка", "Иди оденься", "Сочная девочка", "Очень сексуальная фотография получилась", "Хороша", - пишут в комментариях под фото.

Сама Седокова так подписала опубликованное фото: "Рана - это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми".

Судя по выбранному углу съемки певица имела ввиду сердце.

Фото: annasedokova/Instagram

Ранее Седокова пожаловалась в Instagram, как трудно ей бороться за квартиру футболиста Валентина Белькевича.

Как сообщала "Страна", 34-летняя певица Анна Седокова стала мамой в третий раз, родив сына в элитной клинике в Лос-Анджелесе. Анна Седокова уже воспитывает двоих дочерей.