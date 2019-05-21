Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бывшего замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова, который написал заявление о возможной госизмене Петра Порошенко. Об этом сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передают Украинские новости.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.

Отмечается, что Портнова допросят в качестве свидетеля по делам Евромайдана.

Как писала "Страна", в понедельник, 20 мая, известный юрист Андрей Портнов, как и обещал, написал в Госбюро расследований заявление на уже бывшего президента Петра Порошенко о таких преступлениях, как причастность к государственной измене, попытка захвата власти и превышение власти и служебных полномочий.

После этого Государственное бюро расследований по заявлению Портнова внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовных преступлений экс-президентом Украины Петром Порошенко.

При этом полиция взяла экс-замглавы Администрации Портнова под охрану.