Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката американского президента Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что олигарх Игорь Коломойский готовит их убийство. Об этом говорится в заявлении, которое предоставила Радио Свобода адвокат американцев в Украине Алина Самарец.

Фруман и Парнас требуют начать досудебное расследование возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

"... В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", - говорится в заявлении.

Самарец сказала, что это заявление направленно на имя генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и главы ГБР Романа Трубы. Изданию подтвердили поступление этих заявлений в указанных ведомствах.

В комментарии Радио Свобода Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас якобы уголовные дела в Америке... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь".

По словам американца, он делает все, что ему советуют адвокаты, главный из которых – Рудольф Джулиани.

До этого в интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него.

Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман. "И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги и рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко просто об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

Лев Парнас и Игорь Фруман – американские бизнесмены, причастные к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анатовка - это построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области для еврейских переселенцев с востока Украины. Парнас и Фруман ранее также рассказывали, что делали пожертвования в фонд избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

Джулиани после этого заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать.