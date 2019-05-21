В среду, 22 мая, на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. А на Закарпатье, днем в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами прогнозируют значительные дожди. На левобережье - местами град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, 22 мая, ожидается южный ветер, 7-12 м/с, шквалы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью - от +10 до + 15 градусов. Днем потеплеет до +19-24. Прохладнее будет на Закарпатье и Прикарпатье, где днем воздух не прогреется выше +15-20 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Молдове шквальный ураган с градом затопил дома и дороги.

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