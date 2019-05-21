Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 21 мая в Киеве встретился с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи.

"Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего с учетом выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - написала пресс-служба.

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Фото: kmu.gov.ua

Напомним, что в МВФ назвали условие, при котором в Украине можно понизить цену на газ.

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