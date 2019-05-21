Во вторник, 21 мая 2019 умер один из основателей общественной организации "Студенческое братство Львова", лидер студенческого движения конца 1980-х Маркиян Иващишин.

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин. Деталей о его кончине председатель облсовета не сообщил. Депутаты почтили память покойного минутой молчания.

52-летний Иващишин был одним из основателей "Студенческого братства Львова", которое принимало участие в политических забастовках конца 80-х - начала 90-х. В частности, "Студенческое братство" было одним из инициаторов и организаторов "Революции на граните" 1990 года в СССР.

Маркиян Иващишин. Фото: novynarnia.com

Впоследствии Иващишин организовал арт-центр "Дзыга", ставший одним из наиболее значимых центров современной культуры не только Львова, но и Украины.

Бывший президент Украины Петр Порошенко наградил Иващишина орденом Ярослава Мудрого V степени 18 мая 2019 года.

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