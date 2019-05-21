После восьми лет перерыва в Украину возвращается авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines). Об этом пишет avianews.

Полеты из Норвегии в Украину возобновятся с зимнего расписания 2019/2020. Будут запущены прямые рейсы Осло-Киев между аэропортами Гардермуэн и Борисполь. Их старт запланирован 26 октября. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-700 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из "Борисполя" - в 14:00, из "Гардемуэна" - в 09:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Продажа авиабилетов на маршрут уже открыта по цене от 154 евро в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади, однако пользователи из Украины пока не могут зайти на сайт авиакомпании, появляется информация об ошибке 403 и надпись "доступ запрещен".

О возвращении авиакомпании на своей странице в Facebook сообщил также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В каждой перемоге должна быть глобальная зрада. Типичный кейс... Ждем варягов на Руси", - написал Омелян.

Скриншот: Facebook/ Volodymyr Omelyan

Напомним, итальянский лоу-кост Ernest Airlines запустил в марте рейсы из Харькова в Рим и Милан.

Также мы писали, что авиакомпания Czech Airlines возобновила рейс "Одесса - Прага".