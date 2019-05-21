Президент Индонезии Джоко Видодо победил на прошедших в стране выборах, где от переутомления в процессе подсчета голосов скончались 272 работника избирательных участков. Таким образом правитель останется на второй срок, передает американский телеканал CNN.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Индонезии, Видодо набрал 55,5% голосов, а его конкурент - Прабово Субианто - получил 44,5%. Субианто уже объявил, что не согласен с результатами президентских выборов и намерен оспорить их в Конституционном суде.

Джоко Видодо является членом "Демократической партии борьбы Индонезии", Прабово Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Видодо набрал большинство голосов, а Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.

Джоко Видодо

Напомним, всеобщие выборы в Индонезии прошли 17 апреля. На них было зарегистрировано 245 тысяч кандидатов. Это первое в истории страны голосование, в ходе которого одновременно выбирали президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей. Было открыто более 800 тысяч участков для голосования. Официальные результаты объявили только 22 мая. Уже 23 апреля стало известно про гибель 91 члена избирательной комиссии, люди скончались из-за переутомления и сверхурочной работы после крупнейших в стране выборов.

Как сообщала "Страна", экс-президент Украины Петр Порошенко в августе 2016 года провел встречу с представителями индонезийского бизнеса в Джакарте и рассказал им о дешевой рабочей силе в Украине.