Из здания Киевской городской госадминистрации сегодня, 21 мая, эвакуируют людей; возле здани спасатели и полиция. Об этом сообщил активист Артур Журбенко в Facebook.

"КГГА эвакуируют, под зданием пожарные, скорая, полиция" - написал он. Журбенко не указывает причины эвакуации, но, вероятно, в здании произошел либо пожар, либо проверяется сообщение о минировании. Впрочем, ни на сайте ГСЧС, ни полиции нет информации по этому поводу.

Впрочем, комментарии к видео написаны с юмором. "Кличко под шумок документы уничтожит-заиграла личина", - пишет пользователь Андрей Санин, намекая на смену власти в городе.

Напомним, что в Киеве установлен абсолютный рекорд по числу сообщений о минированиях.

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