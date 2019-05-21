Полузащитник сборной Украины и бельгийского ФК "Генк" Руслан Малиновский стал интересен итальянскому "Наполи", который тренирует экс-наставник "Милана" Карло Анчелотти. Об этом сообщает Calcio Napoli 24.

Скауты "Наполи" наблюдали за Русланом в течение сезона и высоко оценили игру футболиста. Малиновский стал лучшим в сезоне в своей команде и вторым в голосовании по всей Бельгии. Представители неаполитанцев уже наладили контакт с агентом игрока.

Ранее Малиновским активно интересовалась столичная "Рома", куда он должен был перейти еще зимой, но трансфер не состоялся. Его все еще продолжают активно связывать с римской командой.

Отметим, что под руководством Карла Анчелотти в "Милане" нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был признан лучшим европейским футболистом, получив "Золотой мяч".

Видео: youtube.com/Goal Show

Как сообщала "Страна", Роман Малиновский признан лучшим игроком "Генка" в сезоне. Он помог команде стать чемпионом страны, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач.

Отметим, что Александр Зинченко вошел в историю с "Манчестер Сити".