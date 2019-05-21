Владимир Зеленский может подписать первые указы о кадровых назначениях уже вечером во вторник, 21 мая. Об этом сообщил советник президента Андрей Богдан, пишет "Интерфакс-Украина".

Богдан сообщил, что решение о назначении главы администрации президента Украины на данный момент не принято.

"Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Андрей Богдан, отвечая на вопрос о своем вероятном назначении главой АП.

Отметим, что сегодня "Страна" уже писала о том, что назначение главы Администрации президента Украины состоится "на днях". У Зеленского не рассказали, кто претендует на должность. Однако, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.

Андрей Богдан также рассказал, что Владимир Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет. А если его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти, то он обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Напомним, "Страна" писала о том, что главная проблема с назначением главы АП связана с противостоянием двух групп в окружении Зеленского - его друзей по Кварталу и людей, связанных с олигархом Игорем Коломойским.