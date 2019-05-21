Крупнейший в мире новый аэропорт Стамбула, который работает немногим более месяца, использует названия городов Украины в соответствии с транслитерацией с украинского языка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Уточняется, что аэропорт имени Ататюрка начал использовать в марте 2019 года корректные названия украинских городов. В консульстве отметили, что параллельно с переговорами с руководством аэропорта Ататюрка вели работу с оператором главного стамбульского аэропорта.

"Сегодня мы уже официально можем сказать: из Стамбула самолеты летят в Lviv, Odesa, Kyiv, Zaporizhzhia. Они летят отсюда и в другие города, например, в Kherson, однако с теми названиями вопросов не было априори. Мы благодарим турецких партнеров, которые в начале года мгновенно откликнулись на наше обращение, и еще до официального открытия и начала работы нового аэропорта получили заверения, что все будет #CorrectUA", - заявили в Генконсульстве.

Ранее "Страна" писала о том, что аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv.

Также мы сообщали, что международный аэропорт Торонто тоже начал писать Kyiv вместо Kiev.