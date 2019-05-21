Во вторник, 21 мая, около 1:20 ночи в Ровно в дом 45-летнего бизнесмена забросили гранату РГД-5. На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к инциденту. Взрыв произошел на территории частного дома на улице Бориса Степанишина в Ровно. Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему частному предпринимателю.

В результате взрыва была повреждена крыша. Никто из присутствующих в доме не пострадал. В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

Фото: rv.npu.gov.ua

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщала "Страна", под Ровно молния ударила в дом полицейского, все сгорело дотла, даже форма.

Под Ровно в дом депутата бросили гранату, которая взорвалась в нескольких метрах от кровати.

Также мы писали, как в Ровно подожгли авто секретаря городского совета.