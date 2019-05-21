Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий. Об этом пишет сайт Vinbazar.com со ссылкой на департамент информационной деятельности Винницкой ОГА.

Отмечается, что подобная процедура предусмотрена законом. После инаугурации новоизбранного Президента, которая состоялась 20 мая, Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий согласно действующему законодательству и сейчас исполняет обязанности председателя ОГА до следующих распоряжений главы государства.

Валерий Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года, сменив в кресле Анатолия Олейника. К руководству областью он перешел с должности заместителя мэра Винницы, в тот период, когда город возглавлял премьер-министр Владимир Гройсман.

Валерий Коровий. Фото: real-vin.com

Напомним, что Коровий оказался самым богатым губернатором страны. Согласно декларации за 2017 год, сам глава ВОГА Валерий Викторович Коровий владеет небольшим участком земли в Стрижавке Винницкого района Винницкой области - 1200 м². Большой надел у него есть в Тростянецком районе площадью 31 тыс. 24 м². В собственности супруги в Стрижавке три надела, их общая площадь – 3574 м². Есть в области у нее земля площадью 21 тыс. 135 квадратов.

Из недвижимости – жилой дом в Стрижавке 318,60 квадратных метров, принадлежит супруге. В ее собственности также квартира в Виннице – 86,50 м². Из транспортных средств – Toyota Camry 2.4 L, 2008 г.в. У Таисии Васильевны - Mitsubishi D.2 ASX 2.0 AT Ultimate, 2011 г.в. Общая сумма декларанта на разных банковских счетах – 698 тыс. 83 грн. У супруги – 530 тыс. грн. Валерий Викторович вносит в декларацию бонусный договор на сумму 17 тыс. 282 грн. и Интернет-карточку, на которой 1 тыс. 95 грн.

При этом зарплата, полученная губернатором, - 314 тыс. 866 грн. У его супруги – 211 тыс. 940 грн. Полученные главой ОГА проценты - 67 тыс. 199 грн., супругой - 80 тыс. 583 грн. Доход от сдачи жилья в аренду – 8 тыс. 323 грн.

Кстати, вое время предвыборной кампании Порошенко в Виннице встретил Нацкорпус со свиными головами.