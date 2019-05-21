В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердили новые государственные строительные нормы "Высотные дома и комплексы". Документом предлагается в числе прочего увеличить максимальную высотность домов до 150 м (к примеру, высота пирамиды Хеопса в Египте - 138 метров - прим. ред.). Согласно действующим нормам, максимальная высотность жилых и общественных домов составляет 100 м.

Новые строительные нормы чиновники планируют вскоре опубликовать. Ожидается, что они вступят в силу спустя три месяца после этого. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Одновременно устанавливаются требования по жесткости стальных и железобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий и к минимальной толщине перекрытия.

Также вводится обязательное проведение аэродинамического обдува модели нового высотного здания и окружающих зданий и сооружений, что позволит контролировать и при необходимости уменьшать порывы ветра в высотной застройке еще на этапе проектирования.

Фото: minregion.gov.ua

Пирамида Хеопса. Фото: Planet of Hotels

Как сообщала "Страна", парковки обяжут делать многоуровневыми и автоматизированными. Такие парковки, по словам замминистра Парцхаладзе, позволяют сэкономить место, ведь они занимают небольшие участки земли, а также время водителей - так как весь процесс происходит автоматически.

Напомним, что все общественные заведения обязали оборудовать помещениями с пеленальными столиками.