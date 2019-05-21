В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания объявили, что телеканалы "Прямой", "1+1" и "5 канал" чаще других нарушали законодательство во время освещения предвыборной президентской кампании перед вторым туром. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Так, мониторинг зафиксировал наличие очевидной поддержки телеканалами "Прямой" и "5 канал" Петра Порошенко, "1+1" – Владимира Зеленского. Согласно данным Нацсовета, на "1+1" с 8 по 21 апреля общее время показа уже действующего президента Украины Зеленского составило 31 час 38 минут, а его оппонента – 11 часов 34 минуты. При этом, как отметили в совете, тональность информации о первом кандидате в передачах и проектах на канале была исключительно положительная или нейтральная, а о другом – отрицательная.

Неравное распределение эфирного времени между кандидатами также было и в новостных передачах на "5 канале" ("Время новостей"): 1 час 37 минут выделялось в течение недели для Порошенко и 38 минут для Зеленского.

На "Прямом" в период с 15 по 21 апреля Нацсовет зафиксировал около 4 часов 43 минут трансляции негативной информации о Зеленском. При этом информации критического характера о Порошенко не было найдено, а для трансляции его прямой речи было отведено почти 7 часов эфирного времени и еще 1 час 25 минут – для прямой речи представителя его штаба Олега Медведева.

Кроме того, сообщается, что ведущие телеканала "Прямой" озвучивали в передачах подборки сообщений пользователей социальных сетей с негативными комментариями только о кандидате Зеленском, а также озвучивали в эфире собственные привязанности или нерасположения к кандидатам, агитируя аудиторию.

Кроме того, Нацсовет еще не озвучил выводы касательно демонстрации дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". В связи с тем, что ЦИК не определила, как можно охарактеризовать это мероприятие – предвыборная агитация или освещение выборной кампании – регулятор обратится к телерадиоорганизациям с просьбой сообщить, какими нормами законодательства они руководствовались, транслируя это мероприятие.

Напомним, ранее Нацсовет назвал главными нарушителями избирательного законодательства "Прямой" и "5 канал", принадлежащие Порошенко.

Также мы писали, что накануне первого тура выборов Нацсовет выявил нарушения избирательного законодательства в эфире телеканалов "Украина", "Интер", "1+1" и ICTV.