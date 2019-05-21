Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе готова взять на себя ответственность и возглавить правительство после отставки Владимира Гройсмана. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента: должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - заявила она.

Она также сообщила, что получила несколько предложений относительно участия в парламентских выборах, однако не рассказала, от каких именно политических сил. Вместо этого она подчеркнула, что намерена делать все для сохранения прежних начинаний в сфере европейской и евроатлантической интеграции. На вопрос о том, согласна ли она остаться на одной из должностей в новом правительстве, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Пусть сначала предложат". "Если никто не собирается переходить красных линий европейской и евроатлантической интеграции, а это принципиальный вопрос, и насколько быстро они собираются двигаться, от ответа на эти вопросы будет зависеть и мой ответ", - заявила она.

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