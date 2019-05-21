21 мая в Лондоне состоялась презентация флагманского смартфона Honor 20, которую ждали еще в марте. Всего были представлены три модели: Honor 20, Honor 20 Pro и Honor 20 Lite. Владелец бренда компания Huawei устроила презентацию в разгар войны с Google, где заявили об отказе от сотрудничества.

Главная фишка флагмана - врезанная фронтальная камера и четырехмодульная основная. Производитель позиционирует новый смартфон - как продукт с упором на мультимедиа для активных молодых людей.не

Начинка Honor 20

Процессор. Новинка построена на базе восьмиядерного процессора Kirin 980, который хорошо себя показывает при тестах. И Kirin 710 для версии Honor 20 Lite.

Перед презентацией бренд выпустил промо-ролик, который анонсирует возможности камеры нового флагмана в ночном режиме.

Камера. Главное достоинство Honor 20 Pro - камера. Он оснащен 16-мегапиксельной камерой с диафрагмой F/2,2, 8-мегапиксельной камерой с трехкратным оптическим зумом и диафрагмой F*2,4, а также 2-мегапиксельной макрокамерой с диафрагмой F/2,4. Кроме того, в смартфоне реализован ночной режим AIS Super Night Mode, который включается автоматически.

Производитель пообещал стабилизацию видео даже в ночном режиме. При этом на презентации было видно, что при стабилизации картинка немного плывет.

Перед презентацией в сети продемонстрировали ряд впечатляющих снимков, сделанных с помощью Honor 20 Pro.

Аккумулятор. Емкость батареи Honor 20 - 3750 mAh. Емкость батареи Honor 20 Pro - 4000 mAh. Производитель обещает 50% за 30 минут.

Система охлаждения. В флагмане установлена графеновая система охлаждения и технология GPU Turbo для ускорения игр без нагревания смартфонов.

Цвета. Модели доступны в сине-зеленом, фиолетово-черном, матовом черном, матовом белых цветах.

Цена

Предварительные цены на смартфоны в Европе от производителя такие:

За Honor 20 Lite с 4 Гб оперативной памяти - 299 евро (около 8,7 тыс грн);

За Honor 20 с 6 Гб оперативной памяти - 499 евро (около 14,5 тыс грн);

За Honor 20 Pro 8 Гб оперативки - 599 евро (около 17,4 тыс грн).

Проблемы с Google

На днях в США, которые ведут торговую войну с Китаем, ввели ограничения для американских компаний на сотрудничество с Huawei. Там подозревают, что производитель передает данные о пользователях органам безопасности Китая, что угрожает нацбезопасности.

После информации о том, что власти США внесут Huawei в черный список, в Google заявили о прекращении сотрудничества с китайцами. Это значит, что компания не сможет использовать Android на смартфонах и предоставлять новые версии ПО.

Huawei может выпускать устройства на версии Android с открытым исходным кодом AOSP, но поддержки сервисов Google в ней не будет. То есть пользователи останутся без доступа к Google Play и фирменным сервисам. При этом в Google заявили, что уже вышедшие устройства продолжат работу и не превратятся в "кирпичи", как ZTE год назад.

После реакции властей Китая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию на осуществление деятельности сроком на 91 дней - до 19 августа. На это время все останется по-прежнему.