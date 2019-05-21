В Украине в ближайшее время сохранится тенденция к снижению цен на тепличные овощи. В частности, при регулярных импортных поставках продолжат снижаться цены на лук. Об этом сообщеется на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Как утверждают в ассоциации, причиной падения цен на огурцы на прошлой неделе (13-19 мая 2019 года) послужило существенное увеличение предложения огурцов из-за благоприятных погодных условий, а также снижение спроса после завершения майских праздников. Цены на огурцы находятся в диапазоне 15-20 грн/кг, и операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен.

Снизились также цены на помидоры. Рост цен накануне пасхальных и майских праздников побудил к увеличению импорта из Польши и Турции. Импортные томаты на прошлой неделе стоили от 30 грн/кг, что вынудило украинских производителей снизить цену до уровня не выше 40 грн/кг.

По данным УПОА, цена на лук на прошлой неделе также существенно снизилась, импортеры начали новые поставки продукции из Узбекистана и Египта.

"Отечественный рынок нуждался в существенных объемах лука, при этом требования к качеству, как правило, не выдвигались. В конце прошлой недели на рынке Украины образовался довольно широкий ценовой диапазон - 12-23 грн/кг в зависимости от качества. В ближайшие недели основным фактором влияния на образование цен на рынке лука будет регулярность поставок импортной продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине достаточно напряженная ситуация с морковью, запасы которой у украинских фермеров практически исчерпались, а импортировать морковь по доступной цене возможно только из Беларуси. Такая ситуация может спровоцировать рост цен на этот овощ.

"При стабильно сдержанном спросе, предложение моркови на рынке недостаточно, что позволяет продавцам и в дальнейшем постепенно повышать отпускные цены, которые на конец прошлой недели установились в диапазоне 19-22 грн/кг", - сообщает ассоциация.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун призвала украинцев есть овощи и скумбрию, чтобы не тратить много денег на еду.

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