Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об импичменте, пока что документ в разработке. Об этом сообщил советник главы государства Андрей Богдан, пишет "Интерфакс-Украина".

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению", - сказал Андрей Богдан.

По его словам, до подачи в Верховную Раду запланировано публичное обсуждение законопроекта об импичменте, только после этого его передадут на рассмотрение в парламент.

Напомним, у Зеленского предложили провести внеочередную сессию Рады и назначить выборы на 21 июля.

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