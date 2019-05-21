"Было много потуг, но мы близки к завершению". У Зеленского анонсировали в ближайшее время законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об импичменте, пока что документ в разработке. Об этом сообщил советник главы государства Андрей Богдан, пишет "Интерфакс-Украина".
"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению", - сказал Андрей Богдан.
По его словам, до подачи в Верховную Раду запланировано публичное обсуждение законопроекта об импичменте, только после этого его передадут на рассмотрение в парламент.
Напомним, у Зеленского предложили провести внеочередную сессию Рады и назначить выборы на 21 июля.
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