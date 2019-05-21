Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку. При этом власти Азербайджана разрешают ему въезд. Матч назначен на среду, 29 мая.

"Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения", - сообщили в "Арсенале". Также в клубе заявили, что разочарованы тем фактом, что такой игрок при таких обстоятельствах из-за политики пропустит столь важный матч.

"Мики (Мхитарян - прим. ред.) продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных", – говорится в заявлении "Арсенала".

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Мхитарян посещал этот регион, который фактически является Арменией, но юридически считается регионом Азербайджана.

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не смог принять участие в игре с "Габалой".

Как сообщала "Страна", Шахтер выпустил эпичное видео к матчу с Динамо. Игра пройдет в среду, 22 мая. Начало - в 19:30.

Напомним, что в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо", который может стать уникальным.