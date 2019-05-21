В селе Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области погиб 69-летний гражданин Хорватии. Он попал в ДТП с участием 4 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областного ГосЧС.

В частности, столкнулись автомобили MAN под управлением гражданина Хорватии, Iveco под управлением гражданина Сербии, KIA Cerato под управлением жителя Львовской области и Renault Trafic под управлением жителя Закарпатской области. В результате ДТП хорват погиб на месте происшествия. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего мужчины из автомобиля. Пожарно-спасательные отделения также проводили работы по смыву с дорожного полотна горюче-смазочных материалов.

Остальным водителям медицинскую помощь оказали на месте столкновения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: lv.dsns.gov.ua

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