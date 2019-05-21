Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аргументом для роспуска Верховной Рады является низкое доверие граждан к парламенту. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - сказал Владимир Зеленский.

Пресс-служба президента сообщает, что во время встречи с главами фракций 21 мая Зеленский обсудил с ними досрочное прекращение полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначение досрочных парламентских выборов, дата которых будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске Рады.

У Зеленского подтвердили, что с главами фракций обсуждались отмена мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Помимо этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Ранее советник главы государства Андрей Богдан сообщил,что причиной досрочного прекращения полномочий Верховной Рады в указе президента Украины Владимира Зеленского будет указано отсутствие коалиции на протяжении более 30 дней.

Напомним, Владимир Зеленский во время своей инаугурации 20 мая заявил о роспуске Верховной Рады. На следующий день он провел встречу с главами фракций.

Встреча уже завершилась. По ее итогам Ляшко и Геращенко объявили наиболее вероятную дату перевыборов: 21 или 28 июля. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что Раду нельзя распускать прямо сейчас. Она предложила провести внеочередную сессию, а после этого распустить парламент. Тогда досрочные выборы состоятся 28 июля.

Советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан также назвал предположительную дату досрочных выборов - 21 июля. До этого, по его словам, парламенту предложат провести внеочередную сессию.