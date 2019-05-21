Лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Сикаль заявила о случаях сексуальных домогательств в Украинской армии. Об этом она рассказала в интервью газете The New York Times.

По словам девушки, ее командир полковник Вячеслав Иванов обещал ей продвижение по службе, если она будет сексуально удовлетворять его. Валерия Сикаль рассказывает, что он отдавал ей "странные приказы", позволял себе неподобающее поведение и нежелательные прикосновения. Однако представители полковника Иванова отвергли эти обвинения, заявив, что они не были доказаны в суде.

Фото: nytimes.com

По данным издания, только в 2018 году в ВСУ было зафиксировано пять случаев домогательств, но при этом ни один командир за последние пять лет не понес наказания за свое неподобающее поведение. Также в статье указано, что24-летняя Валерия Сикаль стала первой украинской военнослужащей, открыто заявившей о сексуальных домогательствах в украинской армии.

Ранее "Страна" писала о том, что Лейтенанта ВСУ, которая обвинила командира в домогательствах, перевели в другую часть, а ее обидчика не наказали.

Также мы выясняли, как в украинской армии командиры домогаются женщин-подчиненных и почему об этом все молчат.



