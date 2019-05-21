Верховная Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий. Об этом сообщили в команде президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос – явка депутатов, исполнение ими своих депутатских полномочий", - сказал советник президента Украины Андрей Богдан.

Напомним, после встречи на Банковой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против немедленного роспуска Рады.

Также президент Владимир Зеленский предлагает поменять закон о выборах, снизив проходной барьер в парламент и отменив мажоритарную систему.

Как сообщала "Страна", в партии "Народный фронт" заявили, что идут на досрочные выборы в Раду. Однако представители политсилы назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента - "исключительно политическим решением" и "не имеющим ничего общего ни с правом, ни с Конституцией".

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