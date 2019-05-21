Президент Владимир Зеленский хочет провести внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 22 мая, а после этого подпишет указ о роспуске парламента. Об этом в ходе брифинга после встречи с главами фракций заявил советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

"Дату проведения внеочередной сессии определяет председатель Верховной Рады. Мы будем предлагать провести ее завтра, поскольку оптимальный срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции, это период 60 дней, и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, это именно публикация указа завтра", - сказал Андрей Богдан.

По его словам, указ о роспуске Рады будет опубликован не сразу, а через несколько дней - чтобы можно было провести досрочную сессию парламента, после чего бы начался новый избирательный процесс. Андрей Богдан отметил, что указ о роспуске может быть подписан в ближайшее время, а досрочные выборы в Раду, предположительно, состоятся 21 июля.

Напомним, Владимир Зеленский во время своей инаугурации 20 мая заявил о роспуске Верховной Рады. На следующий день он провел встречу с главами фракций.

Встреча уже завершилась. По ее итогам Ляшко и Геращенко объявили наиболее вероятную дату перевыборов: 21 или 28 июля. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что Раду нельзя распускать прямо сейчас. Она предложила провести внеочередную сессию, а после этого распустить парламент. Тогда досрочные выборы состоятся 28 июля.