Причиной досрочного прекращения полномочий Верховной Рады в указе президента Украины Владимира Зеленского будет указано отсутствие коалиции на протяжении более 30 дней. Об этом сообщил советник главы государства Андрей Богдан, передает "Интерфакс-Украина".

"Пункт 1 статьи 90 (Конституции Украины) – это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - сказал Богдан журналистам после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций, отвечая на вопрос, какие будут основания для роспуска парламента в указе президента.

Напомним, первым решением официально вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского стал роспуск Верховной Рады.

После этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил фракционных лидеров парламента для проведения консультаций по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады восмього созыва на утро 21 мая. Часть собравшихся на консультации, в том числе и глава парламента Андрей Парубий, считают решение нового президента антиконституционным.

Также мы сообщали, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не согласна с тем, что решение Зеленского незаконно, но в то же время после встречи на Банковой она выступила против немедленного роспуска Рады.