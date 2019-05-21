Сегодня в Администрации президента прошла встреча Владимира Зеленского и представителей парламента.

На нее приехали главы фракций, руководство Верховной Рады (Парубий и вице-спикеры), а также лидеры депутатских групп "Видродження" и "Воля народа".

Цель консультаций - выработать взаимоприемлемый формат роспуска парламента, о котором вчера объявил новый президент.

"Страна" вела онлайн-трансляцию этой встречи. Приводим главные пункты, по которым договорились депутаты и Зеленский.

Почему вообще встречались

Проведение консультаций с лидерами фракций - обязательное условие закона перед роспуском парламента.

Однако темой беседы стал не сам роспуск. На него уже вчера в общем-то согласились все - даже "Народный фронт", который проигрывает от разгона Рады больше остальных.

Основная проблема в том, как пройдут досрочные выборы. Если по старой, смешанной системе, то Зеленский получит половину парламента из мажоритарщиков, которых невозможно контролировать, не прибегая к подкупу.

Одновременно старый закон невыгоден и ряду фракций Рады. В нее на досрочных выборах не проходят ни "Народный фронт", ни радикалы Ляшко, ни "Самопомощь", ни "Оппозицонный блок". Эти политсилы элементарно не преодолевают 5%-й барьер.

Как уже вчера рассказывала "Страна", сразу после инаугурации Зеленского представители фракций-аутсайдеров собрались на совещание и решили предложить Зеленскому обмен: они согласны проголосовать за отмену мажоритарки - а он в свою очередь согласится на снижение проходного барьера до 3%.

Что сильно увеличивает шансы многих таки попасть в Раду - пусть и в составе других партийных проектов.

"Есть предложение – мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики, для которых открытые списки – это та же мажоритарка, но в профиль, и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других, тот же НФ и Радикальная партия", – отметил один источник "Страны".

Все это должно произойти на внеочередном заседании Рады, которое соберут в ближайшее время.

Встреча Зеленского с депутатами в Администрации президента полностью подтвердила инсайд "Страны".

Минус мажоритарка и 3%. Версия депутатов

Вышедшие из офиса президента нардепы рассказали, о чем говорили на совещании с Зеленским.

Первым выступил Олег Ляшко, который сообщил, что достигнута договоренность провести внеочередное заседание парламента и внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

"Это будет маленький законопроект", - объяснил радикал. Из его слов следует, что договорились менять существующий закон, а не принимать новый, который, к слову, уже прошел первое чтение в Раде.

Позже эту информацию подтвердил нардеп Ярослав Москаленко от "Воли народа". Он заявил, что времени принять новый избирательный закон нет (там несколько тысяч правок), и поступило предложение немного изменить существующее выборное законодательство.

Выборы, по словам Ляшко, могут состояться 21 или 28 июля.

Как именно будут менять закон о выборах, объяснил глава "Видродження" Виталий Хомутынник. "Президент предложил поменять закон о выборах: убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%. От фракций поступило предложение изменить императивный мандат", - сказал он.

Позже глава фракции "Самопомощи" Олег Березюк уточнил, что мандат предлагается усилить, чтобы "тушки" депутатов не перебегали из одной фракции в другую или в вольное плавание. "Этот вопрос вызвал дискуссии", - сказал Березюк.

Однако, судя по дальнейшей реакции Зеленского и его представителей, видно, что вопрос мандата они пока обсуждать не готовы (о чем скажем ниже).

Представители "Народного фронта" и БПП на брифинге ни слова не сказали об изменениях выборного закона и внеочередном заседании. А спикер Рады Андрей Парубий к журналистам так и не вышел.

При этом Юлия Тимошенко рассказала, что часть лидеров фракций, включая Парубия, заявили Зеленскому, что роспуск не соответствует Конституции. То же самое они повторили и на улице журналистам - сказав однако, что на досрочные выборы идут.

Видимо, они выдвинули Зеленскому особые условия для голосования за перемены в избирательном законе.

Отметим, что для БПП, который проходит в новую Раду и при 5%-м барьере, отмена мажоритарки не столь уж и необходима - а скорее даже наоборот: позволит завести в парламент и других лояльных "штыков".

Поэтому предстоящее заседание, если Андрей Парубий его объявит, может быть крайне интересным.

О чем договорились: версия АП

Представитель Зеленского Андрей Богдан самым последним вышел к журналистам. Он сказал, что представители фракций согласились с роспуском, если указ будет издан.

Богдан сообщил, что дата выборов, которая предварительно устраивает нового президента - 21 июля.

По его словам, уже завтра по обращению Зеленского могут собрать досрочную сессию Рады, где примут изменения к закону о выборах народных депутатов.

"Есть вероятность, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему, и останется лишь пропорциональная. Еще одним условием таких изменений может быть снижение проходного барьера до 3%", - сказал Богдан.

Он также отметил, что Рада имеет все полномочия даже после роспуска - и они заканчиваются лишь после избрания нового парламента. Тем самым он дал понять, что и новый закон о выборах, и возможные переназначения силовиков Радой будут легитимны даже после указа Зеленского. Кстати, когда он появится - точной информации нет.

Характерно, что ничего об императивном мандате Богдан не сказал.

Позже вышел официальный релиз президента.

Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда Президент издаст указ о роспуске парламента. В его пресс-службе рассказали, что Рада распускается в соответствии с Конституцией - видимо, отвечая на полемику с Блоком Порошенко и Народным фронтом, которую те затеяли на консультациях.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Владимир Зеленский.

"Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%", - очертили основные договоренности с нардепами у нового президента.