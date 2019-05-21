Назначение главы Администрации президента Украины состоится в самое ближайшее время. Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева. Точный срок она назвать не смогла.

"Главу АП назначат на днях", - сообщила Победоносцева. При этом она отказалась называть возможные кандидатуры на эту должность.

Напомним, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.

"Не могу сказать, кто станет главой АП. Все узнаете скоро из указа президента", - сообщила Ирина Победоносцева.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков также сказал "Стране", что назначение главы АП состоится в ближайшем будущем. Он не ответил на вопрос, принято ли уже решение по кандидатуре главы АП или консультации ещё продолжаются.

"Это решение должен принимать президент Украины, так как именно он назначает главу АП. И это состоится в ближайшем будущем. Точнее не скажу. Все что мог, я вам уже сказал. Больше ничего не могу комментировать", - заявил Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что главная проблема с назначением главы АП связана с противостоянием двух групп в окружении Зеленского - его друзей по Кварталу и людей, связанных с олигархом Игорем Коломойским.