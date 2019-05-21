И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в швейцарскую Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это мероприятие проходит с 20 по 28 мая, передает Укринформ.

"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы", - заявила и.о. главы Минздрава.

Как сообщала "Страна", Супрун отказалась уходить с поста главы Минздрава Украины. Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, как правильно мыть и есть клубнику, чтобы не было высыпаний и гепатита А. Также она сообщила, сколько украинцев живут с высоким давлением и сколько об этом не знают.