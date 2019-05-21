Сегодня, 21 мая, на встрече президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций глава Радикальной партии Олег Ляшко выдвинул предложение о введении императивного мандата, при котором депутат представительного органа власти связан приказами избирателей в течение всей своей деятельности ответственный перед ними, но может быть отозван досрочно, если не оправдает доверие избирателей.

Глава "Самопомощи" в Раде Олег Березюк говорит, что вопрос об усилении императивного мандата был предложен, чтобы "тушки" депутатов не перебегали из одной фракции в другую или в вольное плавание. "Этот вопрос вызвал дискуссии", - сказал Березюк.

Нардеп Ярослав Москаленко от "Воли народа" заявили, что времени принять новый избирательный закон нет (он уже проголосован в первом чтении, но там несколько тысяч правок), и поступило предложение немного изменить существующее выборное законодательство.

Отметим, что императивным мандатом называется правило, согласно которому депутат представительного органа власти связан наказами избирателей и во всей своей деятельности ответствен перед ними. При этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей.

Напомним, Ляшко и Геращенко объявили наиболее вероятную дату перевыборов в Раду.

Ранее "Страна" писала, как Ляшко не пускали на совещание у Зеленского по роспуску Рады.