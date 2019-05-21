Киевское Динамо задумало оригинальное представление новой формы на сезон 2019/2020. Красочная церемония состоится 26 мая по ходу матча Динамо - ФК Львов.

Представит новую игровую экипировку, в которой команда будет играть в сезоне 2019/2020 официальный спортивный спонсор киевского клуба - компания "New Balance".

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"Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных "бело-синих" цветах клуба. Кроме того, на футболках будет размещен автограф Валерия Лобановского. Уже во время матча, 26 мая, новая форма клуба появится в fan-shop "Динамо" на НСК "Олимпийский", - рассказали в пресс-службе киевской команды.

Напомним, что голкипер Шахтера Андрей Пятов заявил, что Динамо "точно попробует испортить нам двойной праздник в Харькове 22 мая".