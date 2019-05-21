Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после встречи глав фракций с президентом Владимиром Зеленским заявила, что Раду нельзя распускать прямо сейчас.

Кроме того, на брифинге после встречи с Зеленским Юлия Тимошенко рассказала, что часть лидеров фракций, включая Андрея Парубия, заявили президенту, что роспуск незаконен. Сама она с этим не согласна.

Глава "Батькивщины" полагает, что если Зеленский распустит парламент прямо сейчас, депутаты не смогут принять избирательный закон и поменять силовиков. По мнению Тимошенко, стоит провести внеочередную сессию Рады, на которой нужно поменять всех силовиков по квоте президента и главу Нацбанка. После этого можно распускать парламент. Тогда досрочные выборы состоятся 28 июля. В противном случае, говорит Тимошенко, все уволенные распущенной Радой чиновники смогут восстановиться на работе через суд.

Напомним, Владимир Зеленский во время своей инаугурации 20 мая заявил о роспуске Верховной Рады. На следующий день он провел встречу с главами фракций.

Встреча уже завершилась. По ее итогам Ляшко и Геращенко объявили наиболее вероятную дату перевыборов: 21 или 28 июля. Кроме того, по словам нардепов, Зеленский предложил фракциям отменить "мажоритарку". Речь также шла о снизижении проходного барьера в Раду до 3%.