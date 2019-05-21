Воры обчистили киевскую квартиру высокопоставленного военного офицера - генерала-лейтенанта Юрия Думанского. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Источники рассказали, что ограбление произошло вчера вечером, пока генерала и его родни не было дома. Неизвестные выдавили стеклопакет, через окно проникли в квартиру генерала в доме на улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри) и вынесли золота почти на 100 тысяч гривен и наличными около 8 тысяч долларов.

Полиция начала расследование по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража с проникновением), но воры все еще не пойманы. Оперативники предполагают, что преступники действовали по наводке на богатую генеральскую квартиру.

Генерал-лейтенант Юрий Думанский известен тем,что в разгар событий на Майдане до бегства тогдашнего президента Виктора Януковича написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сославшись на несогласие с политикой властей. Позже воевал в АТО. Участвовал в первых переговорах по Донбассу в Минске и поставил под ними свою подпись. Публично критиковал действия киевских властей за действия на Донбассе в 2014 году, в том числе, по Иловайскому котлу. Женат, имеет двух дочерей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве после ограбления офиса вор спрятался от полицейских в мусорном баке.

Также мы писали о том, что в центре Киева иностранцы едва не похитили у американца часы за 680 тысяч.